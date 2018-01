Tragédia Helicóptero da Globo cai, morrem duas pessoas e um fica em estado grave "A aeronave era pilotada pelo comandante Daniel Galvão, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local"

Um helicóptero caiu, na manhã desta terça-feira (23), na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife em Pernambuco. O acidente com o Globocop - aeronave da TV Globo - ocorreu no mar, por volta das 6h15 (horário de Brasília). De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três pessoas estavam na aeronave. Duas delas morreram e uma foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), na área central capital.

O acidente aconteceu logo depois que o helicóptero fez as imagens da abertura do jornal Bom Dia Pernambuco, nesta terça-feira. De acordo com a emissora, o Globocop foi revisado na semana passada e já tinha feito vários voos normais desde então.

A aeronave era pilotada pelo comandante Daniel Galvão, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A 1ª sargento da Aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, que chegou a ser socorrida, mas faleceu.



Na aeronave estava ainda o operador de transmissão Miguel Brendo, que foi socorrido em estado grave. O helicóptero pertencia à empresa Helisae e prestava serviços para a Globo há mais de 15 anos.

Chovia no Recife quando ocorreu o acidente. Bombeiros foram acionados para fazer o resgate. A aeronave afundou e as equipes usam motos aquáticas para localizar o helicóptero. Segundo informações de populares, haveria um quarto tripulante. A corporação tenta localizar a vítima.