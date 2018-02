Coxim Hoje: colisão entre carretas faz 2º vítima fatal na BR- 163 'Um dos condutores sobreviveu'

Carga de uma das carretas ficou espalhada sobre a pista Foto: Reprodução/ Alisson Silva/ Edição MS

Ademilson Claro de Carvalho, de 48 anos, morreu em um grave acidente envolvendo duas carretas, na manhã desta terça-feira (27), em Coxim, distante 260 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu por volta das 5h40, na rodovia BR-163.

De acordo com informações do site Edição MS, o veículo conduzido pela vítima, uma Ford Cargo, com placas de Campo Grande, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com a outra carreta. Ademilson sofreu politraumatismo e morreu no local.

O motorista da outra carreta, com placas de Sangão (SC), ainda não foi identificado. Ele foi socorrido por uma equipe da CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163, e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

O sobrevivente sofreu escoriações leves e estava consciente e orientado. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil estiveram no local.