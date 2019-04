ESTA MADRUGADA Homem assassinado com 14 facadas morreu enquanto dirigia Câmera de segurança mostra o momento em que o carro sobe na calçada e bate no muro

Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado

Valério Encina, de 48 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (18) dentro de um veículo no Jardim Leblon, em Campo Grande. A vítima tinha 14 perfurações por golpes de faca.

Conforme o Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Polícia Civil, imagens de circuito de monitoramento particular, flagraram o momento em Valério perde o controle da direção do carro e sobe na calçada, batendo no muro de um residência. Policiais realizaram perícia no veículo para tentar achar pistas que levam até os autores do assassinato.

O CASO

Logo nas primeiras horas da manhã, sites diários, noticiaram que um motorista de aplicativo havia encontrado um homem morto dentro de um carro sobre a calçada na rua Clineu da Costa Moraes, isso por volta das 4h da madrugada de hoje.

Conforme o site Campo Grande News, Lucas Caires, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da Vila Piratininga. O homem foi ferido em um outro local e supostamente pode ter morrido no trajeto. O caso segue investigado.