Vila Nova Campo Grande Homem bate carro, fica "muito louco", saca arma e dispara contra moradores "Uma jovem de 21 anos ficou sob a mira do homem que estava embreagado e agressivo"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Homem, de 30 anos, foi preso na madrugada, dest terça-feira (14) após ameaçar moradores efetuando disparos a esmo na Rua 48, na Vila Nova Campo Grande, região sul de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados após supostamente a vítima ter batido sua picape Parati em uma árvore e atirado para cima algumas vezes.

Ao chegarem na rua os policias se deparam com o homem apontando a arma, calibre 357 para um jovem de 21 anos. Com a chegada dos militares, no entanto, ele teria soltado o revólver e foi detido. A arma estava com quatro munições intactas e duas disparadas.

À polícia a garota contou que seguia pela rua até a casa de uma amiga quando viu o momento em que o homem desceu do carro, deu dois disparos, mas em seguida saiu do local. Minutos depois, no entanto, ele retornou e parou na frente da residência em que ela estava e começou a ameaçá-la e apontar a arma em sua direção.

O suspeito estava transtornado, sem que fosse possível ao menos entender o que ele estava falando, segundo a garota. A jovem ainda disse que mora em Aquidauana e não conhece o autor. Ainda conforme o registro o homem apresentava odor etílico, olhos avermelhados e no teste de alcoolemia foi detectado 0,75 mg/l (miligramas de álcool por ar expelido).

A picape foi removida para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), sendo que até a CNH do suspeito havia sido cassada. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

Fonte: Campo Grande News. [Clique aqui e leia a matéria original].