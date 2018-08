Calógeras Homem bêbado ao volante causa acidente, arranca placas e invade prédio público "Na caminhonete a polícia aprendeu duas porções pequenas de maconha"

Caminhonete só parou ao bater na porta do órgão judiciário Foto: Reprodução/TV Morena

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) por embriaguez após acidente no Centro de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, ele pagou fiança de R$ 4 mil e já foi liberado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem dirigia uma caminhonete e, pouco depois das 00h (de MS), no cruzamento das ruas Calógeras e 7 de Setembro, bateu em um carro.

Com o impacto, o veículo dirigido por ele bateu em duas placas de sinalização, destruiu um parquímetro e atingiu a porta de vidro do Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

A caminhonete ficou com a frente destruída, assim como o outro veículo, que parou no meio da via. Não houve feridos.

Na caminhonete a polícia aprendeu duas porções pequenas de maconha em uma caixa de fósforo, que pesaram 1,70g. O exame de alcoolemia dele apontou 0,67 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo constatada embriaguez. Ele foi autuado por embriaguez e por portar drogas para consumo pessoal.

O motorista do outro veículo não estava embriagado. (Com G1).