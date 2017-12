"Queria dar lição à esposa" Homem briga com esposa e joga carro em fachada de empresa

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Jovem, de 24 anos, que não teve o nome divulgado, ficou ferido depois de bater o carro na fachada de uma empresa na Avenida Calógeras, em Campo Grande. O acidente foi na manhã de hoje.

À Polícia Militar, o condutor do carro contou que havia brigado com a esposa, e queria dar uma lição à ela, por isso decidiu jogar o carro contra uma parede. Ele estava sozinho no momento do acidente.

O rapaz foi socorrido e encaminhado à Santa Casa com traumatismo craniano leve e escoriações na face. O veículo, um Astra, teve a parte da frente completamente destruída.

Além disso, o hidrômetro da empresa foi danificado e passou a vazar água. A PM irá acionar o proprietário para solucionar o problema.