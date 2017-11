Três Lagoas Homem cai no golpe do telefone e perde quase R$ 8,5 mil Vítima efetuou depósitos bancários em contas de pessoas que se passavam por seus conhecidos

Um homem de 76 anos procurou a 3ª Delegacia de Polícia (3DP) para comunicar que foi a mais recente vítima do golpe do telefone, em Três Lagoas. A vítima foi roubada em quase R$ 8,5 mil, efetuados por depósitos em conta dos estelionatários, de maneira parcelada, após várias ligações em seu celular.

O golpe começou na noite de domingo, por volta das 22h, quando o idoso se preparava para dormir, em sua residência. O celular tocou e na tela do indicador de chamada apareceu um número com o código postal 67. A vítima contou aos policiais que teria perguntado quem era e a pessoa lhe respondeu questionando se este sabia quem estava falando e se identificou usando o primeiro nome de um de seus amigos. Perguntou ao idoso, se este já havia retornado de Santa Catarina (SC) e que também estava retornando e que, possivelmente, chegaria em Três Lagoas pela manhã, às 11h de segunda-feira (13).

Na data mencionada, o golpista ligou novamente para o idoso se passando por seu amigo e informou que vinha de Bataguassu para Brasilândia e uma carreta havia lhe tirado fora da estrada, danificando seu veículo e que a roda ‘já não prestava mais’. Pediu ainda, que a vítima ligasse para um mecânico de nome ‘Miguel’ e passou-lhe um número.

A vítima, preocupada com o amigo, obedeceu e o suposto mecânico ‘Miguel’ disse que já havia estado no local do acidente, deixando sua ‘carretinha’ para socorro e que precisava do valor em dinheiro de R$ 2.880,00 e em seguida, passou o número de uma conta bancária.

No banco, o mesmo da vítima, efetuou o depósito em uma conta que depois soube que pertencia a um homem de 24 anos, da cidade de Caruaru (PE). Após alguns minutos, o idoso recebeu nova chamada telefônica de ‘Miguel’, pedindo mais R$ 3.680,00, sob a alegação de que o acidente afetara o radiador do carro de seu amigo, além de outras peças.

Novamente o septuagenário obedeceu e retirou dinheiro que depositaria para sua empresa e colocou na conta, desta vez, em nome de uma mulher de 28 anos, de Rondonópolis (MT). O homem chegou a confirmar os depósitos ao golpista pelo telefone, momento em que o mecânico pediu mais R$ 1.900,00 para o serviço de guincho, para remover o veículo para sua oficina. Os golpistas foram novamente atendidos. Entretanto, a vítima suspeitou que estava sendo enganada e resolveu entrar em contato com seu amigo, que ainda se encontrava em Santa Catarina e que afirmou que não teve seu veículo envolvido em nenhum acidente de trânsito.

O idoso ainda correu ao banco e informou a gerente de contas, que conseguiu bloquear e estornar os valores de R$ 2.880,00 e R$ 3.680,00. Do terceiro deposito, só foi possível recuperar R$ 94,40. Os policiais do 3DP já identificaram os nomes dos suspeitos, através das contas bancárias e seguem investigando o caso.