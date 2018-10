Bela Vista Homem dá várias facadas na esposa e depois se mata com facada no peito "Tania Maria Marim foi atingida principalmente nos braços, tórax e abdômen. Um dos golpes atingiu o pulmão da vítima"

Foto: Reprodução

Depois de atingir diversas facadas na esposa, de 43 anos, Felicio Medina, 47 anos, se matou com uma facada no peito, na noite desta quinta-feira, dia 04 de outubro, em uma fazenda, conhecida como “Cativi”, em Bela Vista, cidade localizada na fronteira com o Paraguai.

Segundo vizinhos, Tania Maria Marim foi atingida principalmente nos braços, tórax e abdômen durante uma suposta discussão do casal. Um dos golpes acertaram o pulmão da vítima.

Familiares chegaram ao local depois da agressão e os levaram até o Hospital São Vicente de Paula, no município, onde Tania passou por uma cirurgia, ainda na noite de ontem, devido a gravidade dos ferimentos.

Já Felicio chegou ao hospital sem vida, conforme o site BV News. A perícia deve ir até a propriedade onde aconteceu o crime para periciar o local.