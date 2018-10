Denuncia Homem denuncia irmão por agredir pai idoso em Campo Grande Segundo a polícia, irmão que interveio para proteger pai foi agredido com um tapa no rosto.

Um homem de 20 anos procurou a polícia na tarde dessa segunda-feira (1) em Campo Grande, para denunciar o irmão de 35 anos por agredir o próprio pai, um idoso. Segundo a polícia, o suspeito estava na sala da casa, quando o irmão ouviu gritos e interveio para socorrer a vítima.

De acordo com a ocorrência, o homem disse que o irmão estava muito agressivo e apontava o dedo para o pai. Ao tentar protegê-lo, ele foi agredido com um tapa no rosto.

Segundo a polícia, o jovem disse que o irmão sempre foi muito agressivo. O homem irá responder pelo crime de ameaça e violência doméstica.