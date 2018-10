Portal Caiobá II Homem dispara contra casal mata mulher e deixa homem baleado Passa por cirurgia na Santa Casa com balas alojadas no corpo

Assassinato chamou a atenção de moradores do Bairro Caiobá 2 Foto: Direto das Ruas

Vagner Cardoso Belga, 46, foi baleado na noite de domingo (7), no Portal Caiobá II, em Campo Grande. Ele foi levado para a Santa Casa onde está internado, consciente e orientado, conforme explicou a assessoria de imprensa do hospital. Ele levou três tiros e duas balas estão alojadas no corpo, uma no joelho e outra nas costelas. Vagner aguarda por cirurgia no setor ortopédico.

Além de Vagner, os tiros também atingiram a esposa, Rita Helena Hivanis Martines, 43 anos, que era catadora de recicláveis, que foi assassinada com tiro no rosto. Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime aconteceu após uma briga entre o suspeito e o casal. O atirador pilotava uma motocicleta e durante a fuga deixou cair o capacete, que foi apreendido e entregue à Polícia Civil.

Rita Helena morreu antes da chegada do socorro. O casal, segundo a polícia, era dependente químico. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. Conforme o delegado, Rafael Kenji, a polícia ainda não segue uma linha de investigação.

Apesar do casal ser usuário, explicou, os dois não recebiam ameaças e ninguém soube dar informações sobre o suspeito. Vagner também não conseguiu relatar nada à polícia, porque estava debilitado. O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio.

Fonte: Campo Grande News.