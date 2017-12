Vila Duque de Caxias Homem diz que matou jovem com facada no pescoço por que rapaz estava provocando "O suspeito do crime permaneceu no local e recebeu voz de prisão em flagrante"

Um homem de 43 anos foi preso depois de matar um jovem de 24 anos com uma facada no pescoço por volta das 14h30 da quarta-feira (13), na vila Duque de Caxias, em Campo Grande. O suspeito disse à polícia que a vítima ficava provocando com gestos obscenos.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estavam atendendo a vítima. Segundo o laudo, o jovem estava morto com sinais de perfurações na região do pescoço.

O suspeito do crime permaneceu no local e recebeu voz de prisão em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, ele usou uma faca de 15 centímetros com cabo de madeira.

O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia da capital sul-mato-grossense como homicídio simples.