Três Lagoas Homem diz ter sido tomado por forças sobrenaturais para justificar estupro de menor

O dono de uma sapataria foi preso em Três Lagoas no domingo (27/8) suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos. A menor seria funcionária dele no estabelecimento comercial. O crime teria acontecido quando o homem voltava de um evento religioso, onde a garota estava.

De acordo com o site da Rádio Caçula, is dois teriam deixado o evento juntos quando, no caminho a casa da menina, o homem a estuprou. A jovem conseguiu pedir ajuda para a irmã, enviando mensagens para o celular dela.

Quando preso, o comerciante disse que teria cometido o crime depois de ser tomado por ‘forças sobrenaturais’.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia.