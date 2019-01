Coxim Homem é alvejado por tiro na perna em assentamento

Um homem foi alvejado por tiro, na noite desta quarta-feira (16), no assentamento Triunfo, em Coxim. O tiro acertou a perna direita de Desnival Jorge da Rocha, de 58 anos.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.

As informações sobre o ocorrido ainda estão confusas. Rocha chegou no assentamento depois de um dia em Campo Grande na companhia de Francisco Martiliano de Oliveira, o Chiquinho.

Ao descerem na residência de Chiquinho, que entrou para pegar um carregador, a vítima foi alvejada. Inicialmente, Rocha pensou que o celular tinha explodido em seu bolso, mas, logo perceberam que foi um tiro.

As polícias Civil e Militar foram acionadas. O autor do disparo não foi encontrado até o fechamento da reportagem. A polícia trabalha com diversas possibilidades, inclusive que o tiro poderia ser para Chiquinho, que é presidente do assentamento Triunfo e trabalha há muitos anos pela reforma agrária em Coxim.