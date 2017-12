Homem é arremessado para fora de veículo em acidente na MS-223

Foto: PC de Souza

Izaias da Silva Ribeiro, 46 anos, foi arremessado para fora de um veículo no início da noite deste domingo (10), na MS-223, que liga Coxim a zona rural.

Com dores na coluna, além de escoriações, ele foi socorrido por terceiros e levado ao encontro do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

As informações iniciais é de que Ribeiro era passageiro num GM Corsa, de cor branca, que capotou no local. Como a vítima não usava cinto de segurança acabou sendo arremessada para fora.

O motorista teria conseguido destombar o carro e deixou o local, assim como o amigo que precisava de socorro. Testemunhas disseram que o motorista fazia manobras radicais na estrada. As marcas no chão comprovam que algum veículo efetuava o famoso “zerinho”.

Sem fiscalização

A MS-223 começa na BR-163 e leva as colônias São Ramão, Jauru, entre outros patrimônios, e não tem fiscalização do estado, nem mesmo no trecho asfaltado, entre Coxim e Silviolândia, onde ela é sobreposta pela BR-359.