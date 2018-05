Jóquei Clube Homem é assassinado com facada no peito "A polícia suspeita que o homem era usuário de drogas"

Foto: Reprodução/José Aparecido/ TV Morena

Um homem foi encontrado morto com facada no peito na madrugada de hoje, quinta-feira (17), no meio de uma rua do Bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima não portava documentos pessoais e próximo a ela havia um cachimbo, um isqueiro e R$ 1,25. Diante da situação, a polícia suspeita que o homem era usuário de drogas.

Enquanto a polícia fazia os trabalhos no local, um motorista de caminhão, que estava com o veículo estacionado no local, disse aos policiais que havia parado ali para dormir e acordou com a movimentação da perícia, porém, não viu nada antes.

O caso foi registrado como homicídio e nenhum suspeito foi identificado.