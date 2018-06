Sonora Homem é assassinado a facadas e irmão é preso como um dos suspeitos

José Laelson dos Santos, de 46 anos, foi assassinado a facadas nesta terça-feira (26), em Sonora, e seu irmão José Damião dos Santos, de 45 anos, e José Ilton Minervino da Silva, de 40 anos, foram presos como suspeitos.

Os suspeitos acionaram a Polícia Civil, informando que encontraram a vítima sem vida em um dos quartos de uma residência localizada na rua Das Margaridas, região central da cidade localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul.

José Damião informou que seu irmão havia cometido suicídio, desferindo vários golpes de faca no peito. Ele também contou que encontrou a faca utilizada pelo irmão embaixo de um colchão, que chegou a pegar na arma, porém em seguida guardou a mesma no mesmo lugar que encontrou.

Na varanda da residência foram encontradas várias garrafas de vodka e latas cervejas. Os suspeitos contaram que ingeriram bebida alcoólica durante o dia e que a vítima permaneceu no quarto, que a namorada dele foi até o local, porém foi embora por volta das 23 horas.

Ao encontrar a vítima em um colchão, os suspeitos colocaram as pernas dele pra cima. O Núcleo de Perícia de Coxim constatou que a vítima sofreu quatro perfurações no peito, com dois instrumentos diferentes, descartando assim o suicídio.

A perícia também constatou que a causa da morte foi em decorrência de hemorragia torácica interna, ocasionadas por feridas perfuro incisas (punhal) as quais feriram o pulmão e coração, além de facadas no tórax anterior.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sonora.