Dourados Homem é assassinado a facadas horas após sair da prisão

Homem foi assassinado a facadas na tarde desta sexta-feira (14/12) em Dourados. Joaquim Mendes de Castro, 40, acabou atingido na casa onde morava, numa área ocupada no fundo do bairro Parque do Lago.

A principal suspeita é que o enteado dele, de 17 anos, tenha cometido o crime.

De acordo com o apurado até o momento pelo Dourados News, a vítima chegou ao local poucas horas após deixar a prisão e teria discutido com o rapaz, já identificado pela polícia.

Em seguida, Joaquim foi atingido por pelo menos dois golpes de faca.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve na casa, porém, ele já estava morto.