Três Lagoas Homem é assassinado a facadas nas costas e braço e casal é suspeito "Um casal foi visto saindo do local do críme"

Leandro dos Santos Freitas, foi assassinado na noite do domingo (15), na Vila Haro, em Três Lagoas. Segundo a polícia que segue com as investigações, a vítima foi assassinada com facadas nas costas, cabeça e braços. Um casal visto por perto momentos antes é dado como suspeito, porém, ninguém foi identificado.

Segundo o site JP News, testemunhas encontraram a vítima gravemente ferida na Rua Idolina Garcia Leal. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, chegando ao local, encontraram Leandro ainda com vida.

Os socorristas tentaram estabilizá-lo antes de encaminhá-lo para o hospital, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Testemunhas informaram à polícia que um homem e uma mulher foram vistos com Leandro momentos antes de ele ser esfaqueado, e a suspeita é de que estejam envolvidos.