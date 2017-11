Homem é assassinado a tiros em Dourados O corpo do homem estava num veículo Sienna de cor prata com placas HRZ 2999 da cidade de Caarapó. No interior do veículo, havia vária peças de roupas e uma máscara

Por: DouradosAgora 21/11/2017 às 12:55 Comentar Compartilhar

Foto: Cido Costa/DouradosAgora Homem foi assassinado a tiros em Dourados e deixado dentro do veículo com placas de Caarapó. A vítima, ainda sem identificação, foi assassinada com dois tiros de pistola de calibre 45. Ele foi atingido na cabeça e costas.Segundo informações repassadas pela polícia, ao DouradosAgora, o crime provavelmente ocorreu por volta da zero hora desta terça-feira, na Rua G14, no Jardim Guaicurus que fica na vizinhança do Conjunto Dioclécio Artuzi. Populares contaram à polícia que ouviram tiros mas não saíram para fora das casas. Hoje, pela manhã, um trabalhador que passava pelo local viu o homem caído sobre os bancos dianteiros, notou que ele não respirava e acionou socorro. O corpo do homem, que trajava bermudas cinza e blusa azul estava num veículo Sienna de cor prata com placas HRZ 2999 da cidade de Caarapó. A polícia não encontrou qualquer identificação da vítima. No interior do veículo, havia vária peças de roupas e uma máscara. O corpo foi transladado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.