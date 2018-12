Fronteira Homem é assassinado com 20 tiros de fuzil na fronteira

Por volta das 22h de ontem (26/12), foi executado por dois homens encapuzados e usando colete à prova de balas, com 20 tiros de fuzil, um jovem de 21 anos, identificado como Cleiton Gustavo Valdez Martinez.

O crime aconteceu em Ponta Porã, no bairro Jardim Altos da Glória.

De acordo com o Campo Grande News, a vítima estava na casa do cunhado, de 33 anos, mexendo no som do seu veículo, quando a dupla chegou num carro vermelho, entrou no quintal da residência afirmando fazer parte da polícia.

Em seguida foram disparados contra Cleiton, pelo menos 20 tiros, e após a execução, os autores fugiram no utilitário vermelho, não sendo possível identifica-los.

Ainda segundo o Campo Grande News, os policiais recolheram no local, 11 cartuchos, quatro projéteis, um celular e uma carteira com documentos pessoais.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.