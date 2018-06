Dourados Homem é assassinado com 5 tiros em frente a lanchonete

Foto: Dourados News

Homem foi assassinado na madrugada deste sábado (30/6) em Dourados. Ele estava na companhia da tia em uma lanchonete localizada no cruzamento das ruas Monte Alegre e Iran Pereira de Matos, região da Vila Mari.

De acordo com o apurado no local, Denilson da Silva Mourinho, 19, morador em Caarapó, bebia no local, quando acabou atingido por cinco tiros.

Dois disparos acertaram o braço direito da vítima e os outros na perna esquerda, pescoço e peito.

A tia do rapaz afirmou que estava de costa para a rua e não sabe se ele teria se envolvido em algum tipo de briga.

O caso é investigado e o suspeito ainda não foi localizado.