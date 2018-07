Costa Rica Homem é assassinado com facada no peito após discussão em bar

Foto: Luciana Aguiar/Arquivo

Ederson Carlos da Paz Fernandes, de 33 anos, foi assassinado com uma facada no peito no final da tarde desta sexta-feira (27) após uma discussão em um bar de Costa Rica.

Quando os policiais chegaram ao local a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Fundação Hospitalar, porém o mesmo chegou sem vida ao hospital.

O proprietário do bar contou aos militares que o autor e o suspeito ingeriam bebida alcoólica no local. Que a vítima tinha acabado de beber uma dose de agua ardente e sair do bar quando o mesmo escutou uma discussão na calçada.

Quando ele saiu do bar já encontrou a vítima ferida e o autor fugindo pela rua João Raimundo, no sentido ao Centro de evento do Idoso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a Polícia Militar.

As policiais Militar e Civil realizaram diligencias, porém o suspeito do crime não foi localizado.