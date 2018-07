Ivinhema Homem é assassinado por pistoleiro com três tiros

Foto: Ivinoticias

Jhonatan Marcelo Fernandes, de 28 anos, foi assassinado, no inicio da noite desta quinta-feira, dia 05 de julho, ao ser baleado com três tiros, quando estava em uma serralheria, localizada no residencial Jardim Aeroporto em Ivinhema.

Os tiros, segundo o Ivinotícias, teriam sido disparados por um pistoleiro que parou de moto em frente a serralheria Bom Jesus e atirou em Marcelo que estava em frente do estabelecimento.

A vítima foi transportada por testemunhas ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o site Ivinotícias, a Policia Civil de Ivinhema já esta investigando o caso, mas até o momento não há informações sobre suspeito do crime.