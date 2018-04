Homem é atropelado e motorista foge do local do acidente Vítima não portava documentos pessoais e foi socorrida em estado grave.

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Homem ficou em estado grave após ser atropelado na manhã deste domingo (29), na BR-262, saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O motorista fugiu do local do acidente com o veículo e até a publicação desta reportagem não tinha sido localizado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima não portava documentos pessoais e aparenta ter 35 anos.

O homem foi socorrido por bombeiros e pelo Samu para a Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano e com diversos outros ferimentos.