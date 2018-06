Campo Grande Homem é baleado na cabeça com as mãos e pés amarrados Crime aconteceu na estrada da Gameleira, no fim da manhã desta terça-feira (5).

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena Um homem foi encontrado baleado com as mãos e pés amarrados, no fim da manhã desta terça-feira (5), na MS-455, conhecida como estrada da Gameleira, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 10h30 (de MS). Um motorista do transporte escolar que passava pelo local viu a vítima ferida e chamou o serviço de emergência. Ele tinha um ferimento na cabeça e foi socorrido por bombeiros e Samu para a Santa Casa. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito tinha sido identificado. A vítima não portava documentos pessoais e aparenta ter cerca de 30 anos.