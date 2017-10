Homem é denunciado pela esposa por estupro de criança Durante conversa com o esposo sobre o acontecido, o casal iniciou uma discussão, e o suspeito negou o fato

Foto: Lucas dos Anjos JPNEWS

Uma dona de casa de 28 anos denunciou o esposo, um homem de 28 anos, por estupro de vulnerável em Paranaíba (MS). Segundo a ocorrência, a mulher teve conhecimento do ocorrido na tarde de terça-feira (24) juntamente com a madrinha da criança de que seu esposo, padrasto da vítima, estaria mantendo relações sexuais com ela. A polícia não identificou a o sexo e nem idade da vítima.

Ainda segundo a comunicante, os assédios começaram há três anos, com o suspeito passando a mão em seu corpo sempre que tinha oportunidade e no ano passado manteve relações sexuais com a vítima pela primeira vez, prática que se tornou rotineira.

Durante conversa com o esposo sobre o acontecido, o casal iniciou uma discussão, e o suspeito negou o fato. Após dizer que o denunciaria o caso na Delegacia o homem fugiu da residência.

A mãe mostrou a polícia mensagens trocadas via aplicativo entre eles, que indicavam que havia um possível relacionamento. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e seguirá para investigação.

O estupro de vulnerável, de acordo com a regra estabelecida pelo artigo 217-A do Código Penal, consiste na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou contra pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.