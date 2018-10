Detido Homem é detido por populares após furto de celular

Jailson Fonseca dos Santos, 32, foi preso na manhã desta segunda-feira (1/10) em Dourados, acusado por furto. Ele acabou flagrado e detido por populares ao tentar levar celular de uma mulher de 44 anos na rua Araguaia, nas proximidades da Feira Livre, região do Jardim Água Boa.

De acordo com a ocorrência, por volta de 9h a vítima percebeu a presença do suspeito no interior da casa e gritou por socorro.

Populares observaram a ação e começaram a perseguir Jailson, conseguindo detê-lo e entrega-lo à Guarda Municipal.

Com ele havia 4 gramas de maconha e o telefone dispensando no meio do caminho.

Questionado, disse ser usuário de drogas e negou o furto, afirmando ter tentado escapar por ser foragido da Justiça.

Encaminhado ao 1º Distrito Policial e preso em flagrante pelo crime.