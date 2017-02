Ponta Porã Homem é encontrado com três tiros na cabeça próximo a aterro

Suspeita é de sequestro seguido de tortura Foto: Leo Veras

Corpo de homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (20), por volta das 12h, em estrada vicinal, próximo ao aterro sanitário de Ponta Porã. As mãos e os pés estavam amarrados com cadarço e a boca amarrada com uma camiseta.

No homem foram encontrados três tiros. O caso foi atendido pela Polícia Militar, Polícia Técnica, investigadores do Serviço de Investigações Gerais (SIG) e delegada responsável pelo caso, Sueili de Araujo Lima Rocha.

A vitima aparenta idade entre 20 e 28 anos. Suspeita é de que o homem tenha sido sequestrado e torturado em outro local e posteriormente levado até estrada vicinal, onde foi executado com três disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) a espera dos familiares. (Informações do site Porã News).