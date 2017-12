Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados no rio Dourados

Foto: Cido Costa

Um homem foi encontrado morto no rio Dourados no final da tarde desta quarta-feira (13). Com mãos amarradas e pés envoltos em corrente, o corpo de Diego Jacobsen dos Santos, 29 anos, foi achado por indígenas da aldeia Passo Piraju, localizada na região do Porto Cambira.

A polícia Militar foi acionada, bem como os Bombeiros. O corpo boiava sobre o rio. Diego estava desaparecido desde domingo.

Os Bombeiros retiraram o homem da água. Segundo a perícia técnica, havia perfurações de faca pelo corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A polícia investiga o caso.