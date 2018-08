Itaporã Homem é encontrado morto em calçada na madrugada de hoje "Suspeita de morte natural"

Corpo do homem foi encontrado na calçada Foto: Aislan Nonato/Ifato

Sebastião Geraldo da Silva, 66, foi encontrado morto na rua Pedro Celestino, no bairro Lagoa, em Itaporã. Populares avistaram o corpo por volta de 5h30 desta terça-feira (7/8), de acordo com as informações do site Ifato.

Ele estava ao lado de um tronco de madeira.

O homem não tinha indícios de agressão e, ainda conforme o site, enfrentava problemas de saúde, o que leva suspeita de morte natural.

Uma equipe de socorristas do Hospital de Itaporã chegou a ser acionada, mas ele já estava morto.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.