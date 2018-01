Caso será investigado Homem é encontrado morto embaixo da cama nesta manhã em Dourados Claudiney foi encontrado morto embaixo da cama com ferimentos no rosto

Movimentação de policia e socorristas no local onde homem foi encontrado morto Foto: Reprodução/ Cido Costa/ Dourados Agora

Claudiney Ferreira Campos, 40 anos, foi encontrado morto embaixo da cama na casa onde vivia, na manhã desta quinta-feira (25), na Rua Clóvis Bevilaqua, na Vila Cachoeirinha, em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima chegou em casa na noite de ontem, quarta-feira (24), em um veículo Fiat/Strada, com placas de São José dos Campos (SP) e foi dormir, deixando o carro aberto.

Na manhã de hoje, Claudiney foi encontrado morto embaixo da cama com ferimentos no rosto. A princípio a Polícia Civil do município, trabalha com a hipótese de morta natural, mas não descarta outros motivos que ainda serão investigados.