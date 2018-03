Dourados Homem é encontrado morto na região da Linha do Potreirito

Um homem ainda não Identificado foi encontrado morto por volta das 17h30 desta segunda-feira, dia 05 de março, no chamado Cinturão Verde de Dourados, localizado na região da Linha do Potreirito.

Segundo as primeiras informações o corpo foi encontrado por populares com as mãos amarradas, a boca amordaçada e com dois ferimentos produzido por arma de fogo na cabeça e no rosto, levantando a hipótese de assassinado.

A vítima estava usando chinelos, camiseta preta e bermuda azul.

Neste momento equipes das Polícia Civil e Militar estão no local fazendo os levantamentos de praxe a cerca do crime, sendo que a perícia técnica acredita que o homem tenha sido morto em outro local e desovado onde foi encontrado.