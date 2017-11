Interior Homem é encontrado morto nos fundo de residência em Coxim "Um morador avistou duas pessoas em uma motocicleta chegando e alguém dizendo "é esse aqui""

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (30), nos fundos do terreno de uma casa em construção, na Rua Rui Barbosa, bairro 1º de Maio, em Coxim, a 260 quilômetros de Campo Grande.

O dono do terreno afirmou ter atendido a vítima em sua casa, momento antes do crime, que pedia por comida e água. Após auxiliá-lo, o morador avistou duas pessoas em uma motocicleta chegando e alguém dizendo "é esse aqui". Logo em seguida, de acordo com o relato do homem ao site Coxim Agora, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a vítima com ferimentos graves, com perfuração no pescoço e apresentando exposição de massa encefálica.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e dos peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim. A morte está sendo investigada pela delegacia da cidade.