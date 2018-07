Bairro Caiobá Homem é esfaqueado no peito e companheira é suspeita do crime Testemunha disse à polícia que o esfaqueamento ocorreu durante briga entre o casal.

Homem foi esfaqueado no início da manhã desta quarta-feira (4), no bairro Caiobá, em Campo Grande. A companheira dele é suspeita do crime.

Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que o crime aconteceu em frente ao barraco onde o casal mora. Homem e mulher brigaram e ele foi então esfaqueado no peito e em um dos braços.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e pelo Samu e levada para a UPA das Moreninhas. Moradores próximos disseram que as brigas do casal são constantes e que ambos são usuários de drogas. A mulher não foi encontrada.