Capital Homem é esfaqueado no pescoço no Joquei Clube "A vítima foi socorrida com uma abertura de 15 centímetros no pescoço"

Por: Tero Queiroz 12/02/2018 às 10:24

Um homem de 34 anos foi atingido por um golpe de faca no pescoço, no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande, ontem, domingo (11). Segundo o registro do caso, a agressão provocou a abertura de um corte de aproximadamente 15 centímetros na vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado para o Pronto-Socorro da Santa Casa. Segundo o registro da Polícia Civil, logo após o atendimento a vítima, a equipe da Polícia Militar que esteve no local conseguiu identificar o suspeito de ser o autor da agressão, um jovem de 21 anos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.