Raiva Homem é esfaquedo no toráx por briga no trânsito "Desesperado foi pedir socorro na academia"

Discussão que teria sido iniciada no trânsito, nesta terça-feira (27) terminou com um condutor esfaqueado. De acordo com informações policiais a briga começou na Rua Wanderlei Pavão, no Jardim Aeroporto, quando o condutor de 34 anos que não teve o nome revelado levou uma facada no tórax.

Segundo o registro de ocorrência, o motociclista descia pela Rua Wanderlei Pavão quando o motorista, que era conhecido da vítima, cruzou pela Rua Araioses colidindo o carro com a motocicleta. Os dois iniciaram uma discussão.

O homem condutor do veículo Chevrolet Corsa desceu e armado com uma faca desferiu golpes na região embaixo do braço atingindo o tórax da vítima. Em seguida, o autor fugiu. O motociclista correu gritando por socorro e pedindo ajuda em uma academia próxima ao local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima consciente e orientada para a Santa Casa da Capital. Ainda de acordo com testemunhas, o atropelamento e a briga teriam acontecido por que um dos homens estaria envolvido com a mulher do outro.