Jardim Itamaracá Homem é executado a tiros de fuzil na Avenida Guaicurus "Um carro incendiado pode ter ligação com o crime"

Foto: Reprodução/TV Morena

Um homem de aproximadamente 60 anos foi executado com tiros de fuzil no início da manhã de hoje segunda-feira (11), na Avenida Guaicurus, Jardim Itamaracá em Campo Grande.

Ele foi morto dentro do carro. Na porta do veículo ficaram marcas de tiros e no asfalto projéteis.

Segundo informações preliminares, o motorista vinha pela Avenida Guaicurus sentido bairro quando o carro em que estava foi alvejado por diversos tiros, de armas de grosso calibre, sendo uma delas um fuzil.

A vítima dirigia o veículo e estava sozinha. O carro bateu de frente com uma placa de sinalização e derrubou parte de um muro.

Foto: Reprodução/Saul Schramm

A poucas horas foi encontrado um carro em chamas, uma picape Fiat Toro vermelha, que foi completamente consumida pelo fogo, em uma estrada vicinal, que fica na região da BR-163, na saída para São Paulo, em Campo Grande.

De acordo coma a PM, a suspeita é de que os homens que incendiaram o carro, estejam envolvidos em um homicídio registrado nesta manhã na Avenida Guaicurus, no Jardim Moema. (Com informações de CG News w Página Brazil).