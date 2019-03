FRONTEIRA Homem é executado a tiros em Ponta Porã

Foto: PorãNews

Um homem de 34 anos foi morto a tiros, por volta das 14h deste domingo (24), em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com o site Ponta Porã Informa, Bruno Pereira de Souza dirigia uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca, no momento do assassinato.

Bruno foi morto em frente a casa da namorada, na Rua Rua dos Cedros, no Bairro São João. Conforme site Ponta Porã Informa, ainda não há informações sobre a motivação do crime.