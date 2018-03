As 6h27 Homem é executado com tiro no rosto em Corumbá 'Ainda não há informações de como o homicídio aconteceu'

Por: Tero Queiroz 23/03/2018 às 08:48

Ezequiel Vieira Almeida Neto, de 36 anos, morreu no início da manhã de hoje, sexta-feira (23) após ser baleado no rosto. O crime aconteceu na rua José Frageli, no bairro Dom Bosco, em Corumbá – distante 419 quilômetros da Capital. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 6h27 e, quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. Policiais militares também foram acionados e preservaram o local do crime até a chegada da perícia. Ainda não há informações de como o homicídio aconteceu, nem de suspeitos de terem cometido o crime.