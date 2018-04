Dourados Homem é executado no centro de Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

Diego Rodrigues de Oliveira, de 26 anos, foi assassinado a tiro na manhã deste domingo em Dourados. O crime ocorreu na avenida Marcelino Pires, em frente a um conjunto de lojas, ao lado do Clube Ubiratan.

Conforme a polícia, alguns jovens consumiam bebida alcoólica no local. Não se sabe se Diego estava entre eles.

A vítima passava pelo calçada quando dois jovens numa bicileta se aproximaram a ele. Houve breve discussão e um dos acusados sacou a arma. Diego foi atingido na testa e morreu na hora.O Samu foi acionado, mas nada pôde fazer.

Familiares da vítima estiveram no local. A polícia investiga as causas do crime.