Homem é executado no Coronel Antonino

Por: Adriano Fernandes/ Reprodução Tero Queiroz 18/10/2018 às 09:09

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no cruzamento das avenidas Coronel Antonino e Presidente Castelo Branco, por volta das 20h30 desta quarta-feira (17), no bairro Coronel Antonino em Campo Grande. As informações preliminares são de que os tiros tenham sido disparados de um veículo que evadiu do local, logo após o atentando. Investigadores e o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro, Enilton Zalla, estão no local, mas ainda não há informações sobre prisões e as circunstância do homicídio.