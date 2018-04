Homem é gravemente ferido por grupo ao se envolver em briga na saída de bar

Homem de 40 anos foi agredido na madrugada deste domingo (8), no bairro Parque do Sol, região sul de Campo Grande, com chutes, socos e pauladas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de emergência. O grupo de agressores o deixou caído na rua Cenira Soares Magalhães, sendo encontrado por familiares e amigos, que acionaram ajuda.

A vítima é funcionário de um curtume e estava com ferimentos na cabeça e nos braços. Ele contou que saiu de casa por volta das 21h do sábado, com a intenção de beber com amigos. Ao sair, acabou se envolvendo em uma briga na rua.

Os bombeiros disseram que o homem estava muito alterado e por isso tiveram dificuldades em fazer o atendimento, conforme o sargento Tenner Flores Teodoro. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Universitário.