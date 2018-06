Homem é morto a facadas durante briga em bar O crime aconteceu na madrugada deste sábado no Jardim São Conrado

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Homem de 32 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi morto com uma facada no peito, na madrugada de hoje, durante briga em bar, localizado na Travessa Cairiri esquina com a Rua Pirapó, no Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande. O suspeito de cometer o crime, um jovem de 23 anos, foi preso no dia seguinte com a arma do crime.

De acordo com o delegado Rodrigo Camapum, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, populares acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, encontrou a vítima caída na rua, sem sinais vitais.

Já o supeito do crime, foi encontrado nesta manhã, na Rua Casuarina no mesmo bairro onde a vítima foi morta. De acordo com a polícia, o autor disse que a vítima teria desferido um tapa em seu rosto e para se defender, pegou a faca e golpeu o homem no peito. A arma do crime, foi encontrada em um quintal onde o autor foi preso.

Autor tem várias passagens pela polícia e foi preso por tentativa homicídio no final de 2017. Ele foi encaminhado até a Depac e ficará a disposição da justiça.