Homem é morto a facadas e suspeito do crime é preso

Foto: Camilla Jovê/TV Morena Hm homem de 25 anos foi morto a facadas, na tarde desta quinta-feira (10), em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por aproximadamente sete golpes de faca. Conforme testemunhas, o jovem saiu de uma casa ferido, andou poucos metros pedindo socorro e morreu na calçada da principal rua do bairro Zé Pereira, região oeste da capital sul-mato-grossense. Depois do crime, o suspeito de 52 anos, que mora no local, tentou fugir, mas foi preso e confessou ter esfaqueado o rapaz. Ele já tinha passagens por homicídio, violência doméstica e porte de arma. Na casa do suspeito, a polícia encontrou restos de drogas como crack e cocaína, além de garrafas vazias de bebidas alcoólicas. As investigações apontam que os dois se agrediram fisicamente antes de deixarem o local.