Discussão no trânsito Homem é morto a tiros após briga de trânsito e bate caminhonete em poste Policial rodoviário federal é suspeito de atirar em outro motorista, diz polícia. Caso foi neste sábado (31) na avenida Ernesto Geisel, na capital de MS.

Foto: Marcos Ribeiro

Um homem foi morto a tiros e outros dois ficaram feridos durante uma discussão no trânsito neste sábado (31) em Campo Grande. A confusão aconteceu na avenida Ernesto Geisel, em frente ao Horto Florestal, no começo da manhã.

A caminhonete onde estavam as vítimas bateu em um poste após ser atingida por tiros. Um policial rodoviário federal é suspeito do crime, segundo o delegado da Polícia Civil Enilton Zalla Pires.

A assessoria de imprensa da PRF informou ao G1 que está levantando detalhes da ocorrência e que acompanha o caso.

Zalla disse à reportagem que os tiros foram depois de uma briga entre dois condutores. "Podemos adiantar, por enquanto, que foi um conflito de trânsito e que uma das pessoas é um policial que foi abordar pessoas que estavam em outro carro. Houve disparos, no total de 7, e uma pessoa morreu", afirmou.

O suspeito estava sozinho no carro e três pessoas ocupavam a caminhonete, que bateu no poste. A estrutura de concreto caiu sobre o carro depois da colisão.

O motorista morreu no local e os dois passageiros foram socorridos para a Santa Casa. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. A pista foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.