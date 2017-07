Los Angeles Homem é morto com tiro na testa, outro baleado em 'casa do crime' "A polícia suspeita que o local era utilizado por ciminosos para manter reféns em cárcere"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O corpo de um homem foi encontrado com um tiro na cabeça e um outro homem foi baleado, na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Euzébio de Queiroz, no Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande.

As preliminares, diz que o imóvel era usado como cativeiro. A vítima que foi socorrida disse que era mantido refém na residência. A casa, segundo vizinhos, foi ocupada por homens desconhecidos há menos de uma semana.

As testemunhas relataram que não conheciam os novos moradores e na manhã desta quinta-feira (13) ouviram vários tiros. A vítima baleada foi atingida no peito. O tiro transfixou e foi parar no pescoço. O sobrevivente foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa.

Cárcere

Segundo a Polícia Militar foi encontrada uma balança de precisão - usada para pesar droga. A pericia criminal faz os primeiros levantamentos no local. Ainda não há informações sobre suspeitos e muito menos da motivação do crime.