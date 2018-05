Ponta Porã Homem é pego tentando 'passar' com 240 quilos de maconha "O DOF colocou as 'mãos' no criminoso durante abordagem"

Por: Tero Queiroz 29/05/2018 às 09:34

Apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, em Ponta Porã Foto: Divulgação/Assessoria Ellias Cayo Lima dos Santos e Oliveira (21), que foi preso hoje, terça-feira (29), por Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em um veículo Fiat Weekend, vermelho, carregando 240 quilos de maconha. A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. Os policiais perceberam forte odor da droga. Durante as buscas foram localizados os volumes prensados escondidos entre o teto e portas do veículo. O condutor confessou que pegou o veículo preparado em um posto de combustível. A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).