Três Lagoas Homem é preso acusado por assassinato de trabalhador rural em MS "O homem foi morto a facadas e pauladas"

Polícia Civil foi acionada e equipes foram para o local do crime. Foto: Reprodução/JP News

Um homem de 49 anos foi preso por policiais militares da patrulha rural de Três Lagoas, acusado por matar um outro homem a facadas e pauladas em um fazenda na região. O crime aconteceu na madrugada de hoje, quarta-feira, 1º de agosto, em Selvíria, a 404 km de Campo Grande.

De acordo com o site JPNews, a identidade da vítima ainda não foi divulgada. A Polícia Civil foi acionada e equipes se deslocaram para o local do crime, a 1h30 de Três Lagoas. Os motivos do crime ainda não foram revelados, mas o caso será investigado. Mas informações em breve.