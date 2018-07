Corumbá Homem é preso acusado por estuprar a sobrinha durante sete anos "Atualmente, a vítima tem 14 anos"

A equipe do SIG/Corumbá foi até Bonito para fazer a remoção do acusado. Foto: Divulgação/Assessoria

Policiais civis de Bonito e de Corumbá, a 419 km de Campo Grande, cumpriram mandado de prisão preventiva contra homem de 50 anos, acusado de estuprar a sobrinha por sete anos. Atualmente, a vítima tem 14 anos.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá e de acordo com a Polícia Civil, o acusado é tio da vítima. A prisão é resultado de trabalho investigativo que iniciou quando o boletim de ocorrência foi registrado na Daiji (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), em fevereiro deste ano.

Pedido de prisão do suposto autor foi deferido pelo Poder Judiciário e após o cumprimento do mandado por policiais civis de Bonito, a equipe do SIG/Corumbá se deslocou até a cidade para buscar o acusado.

O homem foi levado ao presídio masculino de Corumbá. Ainda de acordo com a Daiji, este é o 12º caso envolvendo estupro de vulnerável registrado este ano em Corumbá.

Fonte: por Danielle Valentim