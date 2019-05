DEU RUIM Homem é preso ao dormir demais em carro roubado Suspeito havia roubado o carro horas antes

Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/CG NEWS

Édipo Araújo Garrido, 30 anos, foi preso na manhã dessa sexta-feira (3), o homem dormia no carro que roubou pouca horas antes, foi encontrado pela Guarda Municipal cruzamento das Ruas Tiquiri com Fanorte no bairro Tarumã, em Campo Grande.

Populares acionaram a guarda para atender ocorrência de carro estacionado de maneira irregular sobre a calçada, o veículo Chevrolet Classic, estava com os farois ecesos.

Os guardas foram ao local e encontraram Édipo dormindo dentro do veículo, aparentemente sob o efeito de bebida alcóolica. Ao ser abordado pelos guardas, o suspeito tentou fuga, mas acabou alcançado. Segundo informações do boletim de ocorrência, o carro havia sido furtado horas antes na Avenida Bandeirantes.

Édipo já tem passagens pela polícia por agressão, violência doméstica e furto. Ele estava foragido da Justiça desde dezembro do ano passado.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.